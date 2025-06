Roma, 23 giu. (Adnkronos) – Il governo procede “con la rotta coerente e chiara, tracciata per un’Italia protagonista in tutti i tavoli, costruttrice di ponti, aperta al dialogo con tutti i partner, chiara, autorevole, salda nella guida grazie a un governo che ha messo al centro l’interesse nazionale”. Lo ha detto Giorgia Meloni in aula alla Camera.