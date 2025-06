Iran: Tarquinio, ‘da attacco Trump rischi catastrofici per tutto il mondo’

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “L’attacco degli Usa ordinato da Donald Trump, senza l’autorizzazione del Congresso, a sostegno di Benjamin Netanyahu contro la Repubblica islamica dell’Iran e diretto ai siti nucleari di Fordo, Isfahan e Natanz. accentua – parola del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres – la ‘spirale del caos’ con rischi catastrofici per l’intero mondo. I missili e le superbombe non portano la pace”. Così Marco Tarquinio, eurodeputato Pd.

“E le guerre, chiunque le faccia, sono sempre contro l’umanità e contro la democrazia. Chiedo e spero che stavolta l’Unione Europea, con lucidità e visione, trovi le parole e lavori nei fatti per frenare e fermare questo drammatico sviluppo. Apprezzo perciò la prima dichiarazione di António Costa, presidente del Consiglio Europeo ed esponente di spicco della famiglia politica dei Socialisti e Democratici per “il rispetto del diritto internazionale e della sicurezza nucleare”.

“E faccio mio il suo monito: ‘La diplomazia rimane l’unica via per portare pace e sicurezza nella regione mediorientale. Troppi civili saranno ancora una volta vittime di un’ulteriore escalation’. Vedo le enormi e aggravate difficoltà, ma sostengo la determinazione di Costa né ribadire che ‘la Ue continuerà a collaborare con le parti e i nostri partner per trovare una soluzione pacifica al tavolo dei negoziati’. Per la mia piccola, ma certa responsabilità di deputato europeo mi sento impegnato in direzione ostinata e contraria alla semina della guerra e dell’insicurezza globale”.