Iran: Serracchiani, ‘governo all’oscuro di attacco, Italia ritrovi ruolo’

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Il fatto che il governo Meloni sia stato tenuto all’oscuro è la conferma amara che l’Italia oggi è ai margini dei grandi scenari internazionali. Un ruolo che deve essere ritrovato evitando coinvolgimenti diretti e favorendo ogni sforzo di mediazione per disinnescare un conflitto già esplosivo, a tutela della pace e del diritto internazionale. Bisogna evitare che questo attacco abbia conseguenze irreparabili per la stabilità globale e per l’Europa. Il Partito democratico sente tutta la responsabilità imposta dal momento e l’immediata convocazione della segreteria indica con chiarezza il livello di preoccupazione e attenzione del Pd”. Lo afferma la deputata e componente della segreteria nazionale del Pd Debora Serracchiani.