Iran: M5S, ‘Trump segue folle piano genocida Netanyahu’

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Trump ha fallito nella sua promessa elettorale di non portare gli Stati Uniti in altri conflitti e sta avendo un atteggiamento bellicista pari a quello dei suoi predecessori che contestava e che già in passato hanno portato scompiglio e morte nel mondo. L’attacco all’Iran dimostra che il Presidente Usa ha scelto di seguire il genocida Netanyahu nei suoi piani criminali e questo non mina solo la stabilità del Medio Oriente, ma del mondo intero. Ora più che mai è necessario che Meloni esca dalla sudditanza verso gli Stati Uniti, che rifiuti ogni coinvolgimento diretto del nostro Paese in questa escalation globale e che cominci a perseguire gli interessi italiani. Non dobbiamo mai dimenticare che le guerre “preventive” e per “esportare la democrazia” hanno causato immani sofferenze e il dilagare degli attentati terroristici”. Lo affermano i capigruppo delle Commissioni Esteri di Camera e Senato, Francesco Silvestri e Bruno Marton.