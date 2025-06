Iran: Fassino, ‘fermare armi, tornare a negoziato’

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “In queste ore priorità assoluta è evitare che il mondo precipiti in un abisso di caos e di dolore. Si fermi l’escalation militare e si riapra un percorso negoziale che conduca l’Iran a non dotarsi di armi nucleari. Così come è indilazionabile che Hamas liberi tutti gli ostaggi, si ponga fine alla guerra di Gaza, si rimuova ogni ostacolo all’inoltro degli aiuti necessari alla popolazione palestinese e si riapra la strada ad una soluzione di pace fondata sul principio “due popoli, due Stati”. Lo ha dichiarato Piero Fassino, Vicepresidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.