Festival ‘Restare,Partire, Tornare’, Sciscioli: “E’ il primo di una serie di attività su territorio”

Colli del Tronto (Ap), 22 giu. (Adnkronos) –

“Gli over 65 in Italia sono oltre 15 milioni, le persone tra i 14 e 35 anni, che è la fascia d’età di competenza del Dipartimento politiche giovanili, sono poco meno di 12 milioni e mezzo. Io credo che sia sufficiente questo per dire quanto la situazione sia oltremodo drammatica e tragica e qualunque tipo di azione noi possiamo intraprendere può essere soltanto un palliativo, un tentativo di cercare un’inversione di rotta. Il ministro Abodi e il commissario Castelli hanno fortemente voluto questo Festival che è soltanto il primo momento di una serie di attività che coinvolgono tutti i territori del cratere del sisma del 2016”.

Michele Sciscioli, capo Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile universale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha risposto alle domande dei giornalisti durante la seconda giornata del Festival della Restanza e della Tornanza in corso di svolgimento (20-22 giugno) a Colli del Tronto (Ascoli Piceno).

“Quello che stiamo facendo come Dipartimento riguarda attività che vanno dal servizio civile universale che è fondamentale all’interno delle aree periferiche perché dà ai ragazzi tra i 18 e 28 anni una possibilità di mettersi al servizio della collettività e di fare tutta una serie di attività che poi possono avere un’utilità anche per loro stessi. Questo governo ha introdotto la riserva del 15% in tutti i concorsi pubblici per i ragazzi che completano il servizio civile universale. È un primo passo” ha affermato Sciscioli.