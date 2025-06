Sanità: Furfaro, ‘vergognoso aggiornamento Lea, penalizza disabilità’

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “È vergognoso. Il governo Meloni ha aggiornato, dopo 25 anni, le tariffe dei Livelli Essenziali di Assistenza. Ma si è ‘dimenticato’ di includere la voce che permetteva di coprire le spese di manutenzione delle carrozzine elettriche per le persone con disabilità: batterie, motori, joystick, ruote. Risultato? In Lombardia e Veneto sono già partiti i primi no. ‘No, non possiamo rimborsare’. ‘No, il costo lo copra lei’. Parliamo di cifre elevate, in alcuni casi, come denunciato dall’attivista Luca Faccio, superiori a una pensione di invalidità”. Lo scrive sui social il capogruppo democratico in commissione affari sociali alla camera, Marco Furfaro.

“E intanto? Intanto lo stesso governo ha trovato: 150 milioni per condonare le multe ai No-Vax, quasi un miliardo per un centro in Albania che non serve a nulla, se non alla propaganda, miliardi di euro per chi evade le tasse. È indecente. E il governo cosa fa? Se ne lava le mani. Scarica tutto sulle Regioni. No. Non può andare così. Chiediamo alla Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute di intervenire subito. Di correggere questo errore imperdonabile. Di restituire alle persone con disabilità un diritto basilare: potersi muovere. Chi taglia sulla disabilità, mentre regala miliardi agli evasori, dovrebbe solo vergognarsi”.