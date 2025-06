Roma: Meloni, ‘solidarietà a don Coluccia, sempre al tuo fianco’**

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “A Don Antonio Coluccia va tutta la mia solidarietà. Chi sfida la criminalità con coraggio e difende la legalità non deve mai sentirsi solo. Siamo al tuo fianco, sempre”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni che rilancia un post di don Coluccia in cui si legge: “Sono tornato a Quarticciolo Roma. Ero lì per incontrare alcuni residenti esasperati dalla situazione. Le vedette hanno iniziato a lanciare le pietre e qualcuno mi ha urlato prete infame. Proseguirò il cammino. Le tenebre non prevarranno”.