Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Da 251 anni la Guardia di Finanza rappresenta la legalità, la sicurezza e la tutela dell’interesse collettivo. Grazie agli uomini e alle donne in divisa per il loro impegno quotidiano contro evasione, corruzione e criminalità al fianco dello Stato e dei nostri cittadini”. Lo scrive sui social la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi in occasione dell’anniversario della fondazione delle Fiamme Gialle