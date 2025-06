Difesa: Silvestri (M5S), ‘parole Parolin contro riarmo profonde e potenti’

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Le parole del cardinale Parolin sulla piazza di oggi contro il riarmo colgono un punto importante: diverse sensibilità si stanno unendo contro questo folle piano, così come contro il genocidio in Palestina e contro le guerre in corso. È un monito profondamente simbolico che arriva proprio mentre decine di migliaia di persone sfilavano chiedendo di investire in servizi, sanità e istruzione anziché nelle armi; un monito che rilancia anche le parole con cui Papa Leone XIV ha aperto il suo magistero nel nome della pace. Viviamo un momento storico decisivo e ognuno di noi è chiamato a compiere le sue scelte e fare la sua parte”. Così Francesco Silvestri, deputato M5S.