Difesa: Fratoianni, ‘anche oggi, come 7 giugno, grande partecipazione’

Roma, 21 giu (Adnkronos) – “Il successo della piazza di oggi, com’era stata quella di San Giovanni il 7 giugno, dimostra che questo Paese è ancora in grado indignarsi, non si rassegna, c’è gente con la schiena dritta e capace battersi per la pace contro la guerra”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs prendendo la parola dal camion di testa del corteo che ha attraversato le vie di Roma, e a cui ha partecipato insieme a Bonelli, all’europarlamentare Ilaria Salis, al capogruppo dei senatori Peppe De Cristofaro e alla deputata Elisabetta Piccolotti.

“Perché la guerra – prosegue il leader di SI – porta con sé l’economia di guerra e insieme alla vita di chi sta sotto le bombe cancella la possibilità di costruire più diritti sociali ambientali e di libertà. Per questo diciamo no al riarmo e alla guerra, costruendo la massima convergenza e unita’ ogni volta che questo è possibile”.

“Ormai è stato superato ogni record nella spesa per l’acquisto di armi ma quello che accade è che non abbiamo più sicurezza, nessuno è più sicuro . Sotto i nostri occhi vediamo la guerra come strumento ordinario di soluzione dei conflitti, strumento ordinario di aggressione: il genocidio da parte del governo criminale di Netanyahu del popolo palestinese e l’aggressione unilaterale del governo di ultradestra di Israele a Teheran. E’ l’ora di cambiare”.