Terzo mandato: Ciriani, ‘il tempo sta per scadere’**

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – La questione del terzo mandato è “un tema complesso”, che può riguardare non solo i presidenti di Regione ma eventualmente anche i sindaci. “L’elezione diretta prevede un limite temporale in quasi tutte le parti del mondo”. Considerando i tempi dei lavori parlamentari e la pausa estiva “il tempo sta per scadere, se c’è un’iniziativa va presentata in tempi molto rapidi, se c’è da discutere facciamolo in fretta”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di ‘Start’ su Sky Tg24, definendo una “prospettiva abbastanza lontana” l’ipotesi di un rinvio a primavera delle elezioni regionali in programma in autunno. “A fare una proposta deve essere la Lega o chi è interessato”, ha poi aggiunto il ministro, escludendo l’ipotesi di un decreto legge.