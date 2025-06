Pnrr: Bonaccini, ‘chiesti a Fitto 18 mesi proroga, no Pd a uso fondi per riarmo nazionale’

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Oggi al Parlamento europeo abbiamo dato seguito alle richieste di tantissimi sindaci e amministratori locali, che da mesi chiedono più tempo per completare le opere finanziate con il Pnrr. Ospedali, scuole, asili nido e infrastrutture fondamentali per lo sviluppo, l’attrattività e la competitività delle nostre comunità, messe a dura prova dalla terribile pandemia del Covid 19. Con il voto sulla relazione sull’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, chiediamo al Commissario Fitto una proroga di 18 mesi per concludere i cantieri finanziati dal Pnrr, rispetto alla scadenza di metà 2026”. Così Stefano Bonaccini, eurodeputato Pd.

“E come Partito Democratico, ribadiamo il nostro no all’idea di dirottare anche solo parte di quei fondi verso il riarmo nazionale, senza una strategia coordinata di difesa comune europea. Ora la Commissione non ignori questa richiesta! Di fronte al rischio di rovesciare su Comuni ed enti locali le responsabilità di ritardi derivanti da una burocrazia estremamente complessa (tra progettazioni, autorizzazioni e bandi pubblici), occorre continuare ad essere al fianco di chi lavora ogni giorno per il benessere e lo sviluppo delle proprie comunità”.