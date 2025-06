Mo: Boccia, ‘brucia ma Meloni obbedisce a Trump e fallisce in Ue’

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Noi siamo ogni settimana sempre più senza parole. Trump si era presentato come il presidente della pace e invece si moltiplicano le guerre, il mondo brucia e lui si rimangia giorno dopo giorno tutto quello che dice. E questo di fronte all’ipocrisia di tutti i governi di destra del mondo, compreso quello italiano”. Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, a Sky tg 24 economia.

“La verità è che siamo nelle mani di avventurieri che hanno seppellito il multilateralismo e calpestato il diritto internazionale per la logica del più forte. L’escalation dei neocon nel mondo è sotto gli occhi di tutti e Meloni ha scelto una linea obbediente e senza sfumature rispetto a Trump sulla strategia folle di Netanyahu che è un criminale, ma non lo ferma nessuno. Il regime iraniano è quello che è, noi abbiamo presentato molti atti parlamentari contro, ma non ci si alza la mattina e si decide di invadere uno stato sovrano. La sudditanza del governo italiano si trascina dietro quella europea. Le parole di Merz sono imbarazzanti. Bisognerebbe unire le forze in Europa per dire agli Usa che stanno sbagliando tutto”.

“La politica estera di uno Stato la fa il governo – ha continuato Boccia – peccato che il governo della destra abbia tre posizioni diverse: Meloni è neutrale praticamente su tutto, Tajani è d’accordo su tutto e Salvini è contrario a tutto. Questa divisione non consente all’Esecutivo italiano di avere un ruolo decisivo”.