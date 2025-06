Iran: Zakharova, ‘minaccia nucleare non è affatto ipotetica’

Mosca, 18 giu. (Adnkronos) – La minaccia nucleare in Medio Oriente non è ipotetica, ma ha una dimensione reale e concreta, che rappresenta un pericolo sia per la regione che per il mondo. Lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, spiegando, nel corso di un’intervista a Radio Sputnik, che “tutto ciò non porta solo a un’escalation, ma a una minaccia diretta per la regione e il mondo, perché vengono perpetrati attacchi contro impianti atomici o nucleari pacifici. La minaccia nucleare ha una dimensione pratica, non ipotetica”. Secondo la Zakharova, l’Iran “aveva, ha e avrà il diritto” di possedere impianti nucleari pacifici, che ora sono sotto attacco.