Roma, 18 giu (Adnkronos) – “Quando Trump dice che Putin deve sedere al tavolo dice una cosa giusta. Non dice che Putin è un bravo bambino ma in un mondo globale non puoi toccare un tasto senza conseguenze e se la guida suprema prende un aereo va a Mosca. I cattivi servono al tavolo, la diplomazia si fa con i cattivi, con i buoni si va a cena”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira parlando di Iran.