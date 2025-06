Iran: Mosca, ‘Usa neanche considerino idea assistenza militare a Israele’

Mosca, 18 giu. (Adnkronos) – La Russia ha messo in guardia gli Stati Uniti dal fornire assistenza militare a Israele, o anche solo dal prendere questa ipotesi in considerazione. Lo riferisce l’Interfax, citando il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, secondo cui l’assistenza militare diretta degli Stati Uniti a Israele potrebbe destabilizzare radicalmente la situazione in Medio Oriente.

Ryabkov ha affermato che “gli Stati Uniti sono costantemente in prima linea in tutti i processi e dire che prima non sono intervenuti, ma ora lo sono, credo, sarebbe sbagliato. È un’altra questione come vedono la situazione riguardo la fornitura di aiuti militari diretti a Israele. Mettiamo in guardia Washington contro opzioni anche solo speculative e teoriche. Questo sarebbe un passo che destabilizzerebbe radicalmente l’intera situazione”.