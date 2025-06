Difesa: Ricciardi (M5S), ‘conclusioni G7 vergognose, sabato in piazza contro riarmo’

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Le conclusioni del G7 in Canada sono vergognose. Non solo non si è avuto il coraggio di dire una parola contro l’attacco del governo israeliano all’Iran, ma si sono usate parole di vuota retorica anche sul genocidio a Gaza”. Così Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera, sui social.

“I potenti del mondo stanno facendo di tutto per giustificare la logica del riarmo e la spesa di centinaia di miliardi in armi. Ma noi non ci stiamo e torneremo nelle piazze, a partire da quella del 21 giugno a Roma. Non vogliamo armi e guerre, ma diplomazia e pace”.