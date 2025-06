Banche: pm Milano sentono Vincenzi (Mediobanca), attese altre testimonianze

Milano, 18 giu. (Adnkronos) – C’è anche Stefano Vincenzi, general counsel di Mediobanca, tra le persone sentite come testimone dalla Procura di Milano nell’inchiesta che punta a far luce sull’acquisizione del 15% di azioni Mps tramite Banca Akros del novembre scorso. Sul tema secco il “no comment” di Mediobanca.

In attesa che altri manager vengano sentiti – più fonti ribadiscono che l’indagine avrà tempi stretti – è quella dell’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, la testimonianza mediaticamente più rilevante resa nelle scorse settimane, dopo un’intervista rilasciata al Financial Times e prima delle acquisizioni documentali in Baca Akros (non indagata).

Tra i temi affrontati dagli inquirenti – da quanto si apprende – il collocamento che passa dal 7% al 15% del capitale del Monte dei Paschi di Siena da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il presunto tentativo di Unicredit di acquistare una partecipazione nella banca senese. L’ipotesi di un presunto accordo per escludere altri soggetti rispetto agli effettivi compratori della quota è sotto la lente dei magistrati.