Ritrovamento da parte di addetti Asia Benevento nei pressi dell’ecopunto Acquafredda (contrada a nord est del capoluogo) di munizioni e caricatori in parte sul suolo nei pressi di un raccoglitore e in parte dentro una busta inserita nel raccoglitore solo parzialmente.

Nella busta e al suolo molti proiettili per fucili da caccia e pistole, oltre ai caricatori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia