L’ennesima macchia di una storia destinata a concludersi nel peggior modo possibile. Sempre più veleni tra Eric Lanini e il Benevento: un rapporto già indirizzato verso la parola fine ma che rischia di chiudersi con un’ultima pagina dedicata allo scontro legale. Un epilogo triste che appesantisce ulteriormente il drammatico finale di stagione giallorosso, in attesa di un nuovo inizio. Prossimo capitolo che non passerà dai gol e soprattutto dai mal di pancia dell’ex Reggiana, calciatore che ha accompagnato le prestazioni positive ai mugugni anche nel miglior momento stagionale, attirando su di sé i riflettori per gettare nell’ombra il progetto Strega e il lavoro di Auteri.

