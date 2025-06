Terremoto politico a Melizzano: Insogna rompe con il sindaco Galietta

Dopo trent’anni, Rossano Insogna non è più un amministratore del Comune di Melizzano. L’ex primo cittadino ha deciso di lasciare la carica di vice sindaco, che il sindaco Francesco Galietta gli aveva conferito un anno fa: essendo in giunta quale esterno, Insogna non figura, quindi, neppure nel consiglio. Dopo lustri di collaborazione intensa, qualcosa si è “rotto” con l’attuale primo cittadino, che, da parte sua, con Insogna aveva collaborato quale vice sindaco. Fino a quando, alle amministrative di un anno fa, i ruoli si erano invertiti, poiché Rossano Insogna aveva deciso di passare la mano, favorendo un necessario ricambio generazionale, decisione riaffermata pure con una mancata ricandidatura a consigliere.

