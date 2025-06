Stavolta non si tratta di un auspicio: la legge Delrio sulle Province si avvia ad essere collocata – era ora – in archivio. I segnali in direzione del ritorno alla consultazione popolare per scegliersi direttamente i governi di tali enti si erano sempre più intensificati in questi ultimi mesi.

Ora, però, l’annuncio è tra i più credibili ed autorevoli, si è espresso in tal senso il ministro dell’Interno che, intervenendo ieri in collegamento video con l’assemblea di Upi Toscana svoltasi a Firenze, ha reso noto che si sta lavorando per una nuova legge delle Province da approvare prima della pausa estiva o, in caso contrario, comunque in tempi brevissimi, “così che possa essere finalizzato nell’immediata successione del periodo estivo”.

