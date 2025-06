Si sono insediate le le commissioni per l’Esame di Stato 2025 per le Superiori. Saranno 524.415 gli studenti coinvolti, 13.900 le commissioni. Nel Sannio oltre tremila i maturandi (circa tremila e trecento in totale) e e 96 le commissioni.

Si parte con la prima prova domani mercoledì 18 giugno, alle 8.30, con il primo scritto, italiano, comune a tutti gli indirizzi. Si prosegue poi giovedì 19 giugno con la seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Nel percorso è poi previsto un colloquio che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato.

