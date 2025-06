Genova: Moretti, ‘gravissimo dossieraggio contro Salis’

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “È un fatto politicamente gravissimo quanto sta emergendo sul presunto dossieraggio ai danni di Silvia Salis. Mi auguro che la magistratura faccia piena chiarezza su una vicenda che, se confermata, desterebbe una grande preoccupazione : cercare di screditare un avversario politico con notizie false e con il solito fango rappresenta un tentativo di ledere la democrazia oltre che quello di voler danneggiare la figura di una donna forte come Silvia. Non ci sono riusciti , vai avanti più determinata di prima”. Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.