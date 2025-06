Caso Garlasco: polemica su verbale sequestro, spazzatura sarà secondo round**

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – La prima polemica è nata per il verbale di sequestro della pattumiera di casa Poggi rimasta nella villetta di via Pascoli per circa otto mesi fino a quando la famiglia di Chiara, la ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, è rientrata in possesso dell’abitazione. In quel momento il sacchetto azzurro è finito a Medicina legale di Pavia e ora diventa tra gli elementi al centro dell’incidente probatorio chiesto dalla Procura di Pavia che ha riaperto l’indagine. Il nuovo indagato è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, ma per la legge l’unico colpevole è Alberto Stasi, l’allora fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.

Una scaramuccia che ha aperto il confronto tra le parti – i consulenti di Sempio, quelli di Stasi e della famiglia Poggi – e che si è risolto quando è venuto fuori il verbale del sequestro. Lo scatolone non è stato ancora aperto e mentre i consulenti chiedono di poter anche loro scattare foto (come i periti) la spazzatura sarà al centro del secondo round’ dell’incidente probatorio in calendario giovedì 19 giugno.