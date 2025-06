Calcio: Ingroia, ‘condanna irrisoria per Beretta, è doppiopesismo’

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – “Resto stupefatto della irrisoria entità della pena comminata oggi dalla gup di Milano, e cioè 10 anni di reclusione per un delitto così efferato e crudele, col disconoscimento delle aggravanti della premeditazione e della crudeltà (che avrebbero precluso l’accesso al giudizio abbreviato) e il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, riconoscendogli un’altra diminuzione di un terzo della pena”. Lo afferma in una nota Antonio Ingroia, l’avvocato ed ex pm che nel processo ‘Doppia curva’ ha rappresentato la vedova di Antonio Bellocco, l’esponente dell’omonimo clan della ‘ndrangheta presente nel direttivo della curva Nord interista ucciso a coltellate dall’ex ultrà nerazzurro (oggi pentito) Andrea Beretta.

“Tutto ciò mi pare davvero eccessivo, considerato che non capisco come possano riconoscersi le generiche a Beretta, visto che la sua collaborazione sull’omicidio è stata irrisoria, essendoci già la prova schiacciante a suo carico derivante dalle videoriprese delle telecamere. Perciò, a mio parere, poteva essergli riconosciuta solo la diminuente di un terzo per il rito” aggiunge.

“Mi chiedo poi – denuncia Ingroia – perché questo ‘doppiopesismo’: si sono sentite urla e proteste in tutto il paese per lo sconcerto e lo sgomento perché Giovanni Brusca è uscito dal carcere dopo 25 anni, nonostante Brusca sia stato un vero collaboratore che ha svelato svariate decine di omicidi, ed ha smascherato tanti insospettabili e tanti retroscena indicibili. E di fronte a questa condanna di Beretta ad appena dieci anni per un delitto così efferato nessuno solleva un sopracciglio”.