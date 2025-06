“La nuova linea alta velocità/alta capacità Napoli-Bari è una delle opere simbolo del rilancio del Sud e stiamo lavorando con il massimo impegno per realizzare questa infrastruttura strategica entro l’orizzonte del 2028. Con il completamento della seconda galleria del lotto Telese – Vitulano dell’alta velocità Napoli – Bari, si compie un nuovo passo in avanti verso questo storico traguardo. Grazie al coinvolgimento delle migliori maestranze e delle più avanzate capacità ingegneristiche, sono in corso gli scavi di altre cinque gallerie con un avanzamento complessivo superiore al 70%. L’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Limata conferma che l’opera procede spedita ed è l’ulteriore tassello per il completamento di un’infrastruttura che rivoluzionerà il collegamento interregionale, dimezzando i tempi di percorrenza e mettendo l’alta velocità al servizio delle aree interne. Ringrazio il commissario ing. Roberto Pagone con cui sono in contatto costante. Continuerò a tenere alta l’attenzione sulla nuova linea Napoli – Bari e sulla crescita infrastrutturale di tutto il Mezzogiorno”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante.

