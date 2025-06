Si provvederà nella tarda mattinata di oggi da parte della Procura di Benevento, in inciso da parte del Pubblico Ministero dottoressa Chiara Maria Marcaccio, ad affidare al medico legale Francesca Iannaccone l’incarico per l’effettuazione dell’esame autoptico di Antonio Rossi, 85enne di Santa Croce di Ceppaloni deceduto per gli effetti di un sinistro registratosi nella mattinata di Domenica lungo la strada statale Appia, nel tratto di essa compresa tra i territori di Tufara e di Apollosa. Ad essere avvisati, ovviamente, la moglie e i tre figli dell’anziano rispetto ad un fascicolo che vede come unica indagata, inevitabilmente, l’altra persona coinvolta nell’incidente, vale a dire un quarantanovenne di Apollosa.

