Domenica macchiata di sangue lungo le strade del Sannio. Un pensionato di Ceppaloni, l’85enne Antonio Rossi, ha perso la vita per gli effetti di un incidente stradale verificatosi lungo la statale Appia, nel tratto compreso tra i territori di Tufara Valle e di Apollosa. Per motivi che sono in corso di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, la Fiat Panda che era condotta dalla vittima è entrata in collisione con un Audi A6 Station Wagon alla cui guida si trovava E. F., un quarantanovenne di Apollosa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia