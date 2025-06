Una piazza Minieri gremita, unita dal comune sentire che quello che sta subendo il popolo palestinese a Gaza è inaccettabile e va definito col nome che merita: genocidio. È questa la sintesi che ha legato tutti i cittadini scesi in piazza per partecipare alla manifestazione per Gaza organizzata dal comitato Palestina Libera valle Telesina, alla quale hanno aderito molti partiti, associazioni e sindacati della provincia: ACLI, Altra Benevento, ANPI Valle Telesina, ARCI Benevento, ARCI Guardia, CIA Benevento, CGIL Benevento, CGIL SPI, CISL IrpiniaSannio, Collettivo Hurriya, Comitato Sannita Acqua Bene Comune, CUSAS, Europa Verde, Libera Valle Caudina-Valle Telesina, PD Sannio, +Europa Campania, Potere al Popolo Sannio, Sinistra Italiana Benevento, UILA, USB Benevento, Movimento Avanguardia, Movimento 5 Stelle Benevento.

