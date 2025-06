“Mi sono recata la Comune per rappresentare le criticità legate, a mio avviso, alla scelta della gestione della villa comunale”.

Esordisce così la consigliera di opposizione a San Giorgio del Sannio Giovanna Petrillo, in merito ai paletti individuati dall’amministrazione Ricci per la gestione della villa Serenitas, in via Aldo Moro.

In estrema sintesi, il Comune punta ad affidare l’area verde per un periodo di sette anni, durante i quali il gestore potrà organizzare eventi ludici, feste, percorsi enogastronomici, e al contempo dovrà occuparsi di custodia e manutenzione della strutture, inclusi la piantumazione di nuovi alberi e interventi di potenziamento di sistema irriguo, illuminazione e videosorveglianza. 1.440 euro il canone annuo individuato per i primi quattro anni, che salgono a 2.800 per i restanti tre.

Diversi i dubbi sollevati da Petrillo, che ha invocato di fatto un’analisi costi-benefici.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia