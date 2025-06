Iran: Idf, ‘colpiti centri comando Guardie Rivoluzionarie iraniane a Teheran’

Tel Aviv, 16 giu. (Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliane hanno riferito che i jet dell’aeronautica militare hanno attaccato i centri di comando della Forza Quds a Teheran, basandosi su informazioni di intelligence precise. La Forza Quds è un potente ramo del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica che invia combattenti all’estero e dirige e finanzia gruppi terroristici stranieri come Hezbollah in Libano.

Secondo le Idf, i centri colpiti sono stati utilizzati dalla Forza Quds “per pianificare attacchi terroristici contro Israele tramite i rappresentanti del regime iraniano in Medio Oriente”. Un grafico illustrativo pubblicato dall’esercito indica sono stati colpiti 10 siti della Forza Quds nella capitale iraniana.