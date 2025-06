Iran: 5 morti e 87 feriti in bombardamento su centro Israele

Tel Aviv, 16 giu. (Adnkronos) – L’Iran ha lanciato un’altra ondata di missili verso Israele, facendo suonare le sirene lanciarazzi in tutto il Paese nelle prime ore di oggi, causando la morte di cinque persone e il ferimento di almeno 87 persone curate da United Hatzalah in tre diverse aree nel centro di Israele. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso e ricerca in 2 dei 4 siti per localizzare altre vittime, ha osservato l’Mda.

In una nota, l’esercito iraniano ha dichiarato che “una nuova ondata di attacchi da parte delle Guardie Rivoluzionarie ha permesso ai missili di colpire con successo ed efficacia obiettivi” in Israele.