Dc: Cesa, ‘Barbieri esempio di coerenza e determinazione’

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “Addio a uno dei fondatori dell’Udc. Con la scomparsa di Emerenzio Barbieri, che fu nostro parlamentare e segretario amministrativo, se ne va un protagonista della vita politica del nostro Paese. Emerenzio fu infatti braccio destro di Donat Cattin e ha lasciato un segno profondo in chi come me ha avuto il privilegio di conoscerlo oggi”. Lo afferma Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc.

“Personalità brillante, garbata e con una straordinaria passione politica, animato sempre dai valori dello Scudo crociato che furono per lui l’unica e vera rotta, Emerenzio -ricorda il leader centrista- è stato per noi tutti un esempio di coerenza e determinazione. Ai familiari e agli amici vorrei esprimere di cuore le mie più sentite ed affettuose condoglianze. Ciao Emerenzio, buon viaggio”.