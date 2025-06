Campitiello: “De Luca? Gli hanno risposto i cittadini con la partecipazione oggi a Napoli”

Napoli, 16 giu. (Adnkronos Salute) – “Io mi auguro che il vice ministro Cirielli non sia il candidato alla presidenza della Regione Campania, la salute è un diritto di tutti e non dobbiamo sporcarla con le polemiche politiche. Il vice ministro Cirielli è presente qui come delegato dell’Oms, il 19 luglio noi andremo a varare il Regolamento sanitario internazionale ed era impossibile non avere un esponente del Governo che parlasse dell’Oms in politica estera. La presenza del vice ministro è quindi prettamente istituzionale. Quanto alle parole del presidente De Luca, non so a cosa fa riferimento, credo che la miglior risposta sia arrivata dai suoi cittadini con la partecipazione” alle prenotazioni per gli screening al Villaggio degli Stati generali della prevenzione a Napoli, “e anche la presenza del presidente della Repubblica ha acceso la luce sulle polemiche. Noi facciamo prevenzione e non politica”. Così Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, a margine dell’apertura degli Stati generali della prevenzione oggi e domani a Napoli, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle critiche del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, rispetto agli Stati generali.