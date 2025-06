Il nero su bianco per formalizzare il rinnovo del contratto non è stato ancora messo, ma intanto il Benevento e Gaetano Auteri si muovono per definire uno staff tecnico che sarà completamente rivoluzionato rispetto alla passata stagione. Dopo Cassia e Di Mauro, saluta infatti anche Antonio Chiavelli che non è stato confermato dalla società e che entro metà settimana avrà un incontro con i dirigenti per capire se vi siano margini per tornare a lavorare nel settore giovanile. Non saranno gli unici addii, perché resta in bilico la posizione di Gaetano Toto ed è oggetto di valutazioni quella di Ernesto Galliano. Tra coloro che hanno incassato la conferma, invece, ci sono entrambi i match analyst, come da espressa richiesta di Auteri.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia