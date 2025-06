Un grave incendio si è verificato ieri a Guardia Sanframondi, nel garage di una palazzina in via Guglitiello. È ancora da ricostruire con certezza la dinamica che ha innescato le fiamme, le quali hanno cominciato a impazzare nel garage intorno alle 13.30, rischiando di coinvolgere l’intera struttura abitativa. Un episodio che sarebbe potuto finire in tragedia ma che, grazie all’intervento repentino dei vigili del fuoco, si è concluso con un bilancio di zero feriti e, cosa ancora più importante, zero deceduti.

