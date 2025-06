Oltraggiata la statua di Sant’Antonio. È successo per mani ignote – tali allo stato – nelle scorse giornate. Durante le funzioni che si stavano svolgendo presso il convento di San Pasquale di Airola proprio in connessione alla festività del Santo di Padova, è stata rinvenuta una scritta becera, che ovviamente non riportiamo, sul panneggio che cinge il Bambino Gesù posto in braccio al Santo.

