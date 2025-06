Pago Veiano – Abbattimento e ricostruzione della scuola, riparte l’iter

Siamo nel 2019 e precisamente il 4 luglio, giorno della scadenza per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del complesso scolastico di via San Salvatore a Pago Veiano. Sostanzioso l’importo dei lavori: 3,2 milioni riferito alla missione Pnrr. Poi, una lunghissima impasse, con la procedura finita nel pantano. Passano diversi anni, e ora finalmente qualcosa si muove.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia