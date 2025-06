Ex presidente dell’Ance aderisce a FdI, Giorgione chiede congresso a Forza Italia

L’amicizia è un conto, la politica un altro. Avrà ragionato in questi termini Mario Ferraro, che ieri ha ufficializzato l’adesione a Fratelli d’Italia. Negli ultimi mesi, l’ex presidente dell’associazione costruttori, noto pure per essere presidente onorario del Benevento 5, era dato in rotta di avvicinamento a Clemente Mastella. Ipotesi rafforzata dalle intense frequentazioni familiari degli ultimi mesi, unitamente ai coniugi Antonio e Rossella Reale, l’ex assessore all’Urbanistica e poi all’Ambiente nel primo governo guidato dal leader di Noi di centro.

