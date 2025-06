Cade in montagna, ciclista salvato dai Vigili del fuoco

È stato necessario un dispiego abbondante e prolungato di forze e di soccorritori per trarre in salvo un ciclista che, nella serata di Venerdì, era precipitato in un dirupo in una zona impervia di Sant’Agata de’ Goti. Vigili del fuoco del Distaccamento di Bonea, quelli del Comando provinciale di Benevento nonché ulteriori afferenti al reparto Saf sono dovuti accorrere sul monte Taburno, abbondantemente al di sopra dell’abitato di Laiano di Sant’Agata de’ Goti, dopo che era stata fatta loro pervenire una richiesta di aiuto da parte di un escursionista.

