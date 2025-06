Una ripartenza più complicata del previsto. Il Benevento si muove lungo una strada dissestata per provare a riattivare il proprio motore e fare in modo che possa durare fino alla prossima stagione, a differenza di quanto accaduto nel campionato concluso con la sberla subita dalla Juventus Next Gen. Il primo punto che il club giallorosso conta di fissare riguarda la struttura tecnica, con il rinnovo di Auteri che dovrebbe essere finalmente formalizzato la prossima settimana, magari già domani. Negli ulteriori incontri avuti con il presidente Vigorito e con il dt Carli pare ci sia stata convergenza, magari non totale, ma comunque sufficiente per andare avanti insieme.

