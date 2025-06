La sicurezza dei servizi di emergenza sanitaria è al centro di una richiesta urgente da parte del Sindacato medici della Federazione CIMO-Fesmed. Il Segretario Aziendale, Emilio Tazza, con una nota indirizzata ai vertici dell’Asl di Benevento, ha sollevato “gravi preoccupazioni riguardo allo stato attuale della flotta di ambulanze del 118, evidenziando criticità che rischiano di compromettere la qualità e la sicurezza delle operazioni di soccorso”.

“Molti dei mezzi 118 hanno superato abbondantemente i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente che fissa i limiti in 5 anni o 150.000 km per le ambulanze di soccorso avanzato. Queste unità presentano frequenti guasti e avarie durante le missioni di emergenza, spesso in situazioni critiche con pazienti in condizioni gravi, in codice rosso, che si trovano costretti a rimanere bloccati in strada. Il nuovo bando per la fornitura di mezzi prevedeva l’attivazione di nuovi veicoli entro quattro mesi dalla firma della convenzione, ma ad oggi permangono criticità per l’utilizzo delle ambulanze non sicure e obsolete”, quanto sostenuto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia