Il consiglio comunale di Vitulano si è svolto in due fasi.

Una fase ordinaria in cui i consiglieri hanno approvato la tassa Tari dell’anno 2025 e la mozione sul riconoscimento dello Stato palestinese, e una fase “aperta” in cui i cittadini presenti hanno potuto assistere e intervenire sul dibattito pubblico tra maggioranza e opposizione in merito alla questione della rendicontazione del progetto Sprar relativa all’anno 2017.

Assente solo il consigliere di maggioranza Romano Antonello. Il consiglio ha approvato con i voti della maggioranza – astenuta la minoranza – le nuove tariffe Tari, che rispetto allo scorso anno – come ha spiegato il presidente del consiglio comunale Paolo De Filippo – hanno subito una leggera diminuzione, peraltro anche riconosciuta dalla stessa minoranza quando, a suo nome in merito alla questione rifiuti, ha preso la parola il consigliere Antonio Falluto.

