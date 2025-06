25 richiedenti asilo saranno ospitato a San Giorgio del Sannio, in una struttura di via San Francesco. Lo ha annunciato ieri il sindaco Giuseppe Ricci, dopo aver ricevuto una comunicazione dalla prefetto Raffaela Moscarella circa la destinazione del gruppo di migranti a San Giorgio, per via della chiusura di un altro centro di accoglienza.

