Resta in carcere. E’ questa la decisione che è stata assunta, da parte del Gip del Tribunale di Benevento, ad esito dell’udienza di convalida a carico di M.C., 25enne di Montesarchio arrestato dietro le ipotesi accusatorie di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. I fatti si erano consumati nella nottata tra mercoledì e giovedì quando il ragazzo, poco dopo le 2:30, aveva fatto ingresso all’interno di una kebabberia sita a Montesarchio, in via Amendola, di proprietà di un 30enne pakistano intimandogli la consegna di denaro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia