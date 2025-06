Consuntivo contabie per il primo bimestre del 2025 all’azienda ospedaliera ‘San Pio’, che chiarisce in modo lampante quanto sia determinante per la tenuta del Pronto Soccorso di Benevento il ruolo dei camici bianchi per codici minori in regime collaborazione libero professionale.

Per gennaio e febbraio si parla di 450 ore lavoro in corsia al Dipartimento di emergenza, con la liquidazione in favore dei sei camici bianchi impegnati per i codici minori di poco meno di 32mila euro.

