Marche: Rizzo, ‘con Acquaroli e Ricci superato da carro armato chi in lista attesa sanità’

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Dsp sta lavorando, anche al livello locale per un vero rinnovamento della politica oltre la destra e la sinistra che sono due facce della stessa medaglia. Il radicamento territoriale è fondamentale per costruire un vero movimento sovranista e popolare, per definire un’ipotesi anche per le elezioni regionali che ricostruisca una sanità per tutti, togliendola dalle mani dei politici regionali che mettono i loro amici come dirigenti o finanziano la sanità privata con la mano destra e con quella sinistra dipende da chi li candida. Noi vogliamo restituirla ai cittadini renderla di nuovo universale. Vogliamo inoltre lavorare ad unire e rappresentare davvero le istanze della società marchigiana contro chi le ha ignorate e mortificate per anni. Lavoriamo alla ricerca dei migliori”. Ad affermarlo è Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare, durante l’iniziativa ‘Sovranità e pace’ svoltasi oggi ad Ancona.

“Tornando alla sanità -ha aggiunto- noi siamo davvero l’unica alternativa. Oggi, visti i voti pro riarmo, quelli dell’ europarlamentare piddino Ricci uniti a quelli degli amici di Acquaroli, chi è in lista d’attesa rischia di vedersi superare da un carro armato”.