Iran: Schlein, ‘non schiacciare Italia su umori alterni Trump’

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Trump è stato spiazzato e scavalcato. Fortuna che doveva essere quello che in 48 ore avrebbe risolto i conflitti sia in Ucraina che in Medio Oriente. Sono passati dei mesi e rischia di aprirsene uno globale, Putin si sente più forte, il massacro a Gaza è ripreso a pieno ritmo perché purtroppo a marzo si è stracciato il cessate il fuoco. C’è bisogno dell’Italia, c’è bisogno dell’Unione europea, c’è bisogno della forza delle Nazioni unite e delle sedi multilaterali. Chiedo a lei e per suo tramite alla presidente Meloni di non schiacciare il Paese sugli umori alterni di Trump e di riportarlo invece fortemente sui binari della nostra tradizione diplomatica e politica, per svolgere un ruolo che fermi questa escalation e che l’Italia sia quindi all’altezza del ruolo che la sua vocazione e la sua geografia le hanno consegnato anche e soprattutto nello scenario mediorientale, dove comunque siamo sempre stati interlocutori importanti”. Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo durante l’audizione del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nelle commissioni Esteri e Difesa di Senato e Camera.